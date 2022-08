Milano: campione d’arti marziali ferma due ubriachi che molestano delle ragazze (Di lunedì 22 agosto 2022) Provvidenziale intervento di Bruno Danovaro, che assicura «Non sono un giustiziere». De Corato: «Complimenti, venga candidato all’Ambrogino d’oro» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 22 agosto 2022) Provvidenziale intervento di Bruno Danovaro, che assicura «Non sono un giustiziere». De Corato: «Complimenti, venga candidato all’Ambrogino d’oro»

AlexanderCohle : bravo. Ah, non erano Alpini (si scopre, via, andando a spulciare nell'articolo) - valeriariccioni : RT @Radio1Rai: #Violenza #Milano Due ventenni, molestate davanti al Politecnico, sono state salvate dal campione di arti marziali Bruno Dan… - RedazioneLaNews : #Milano Il campione d'arti marziali che salva due ragazze da due ubriachi molesti - Radio1Rai : #Violenza #Milano Due ventenni, molestate davanti al Politecnico, sono state salvate dal campione di arti marziali… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Bruno Danovaro, ex campione di boxe, salva due ragazze molestate da ubriachi -