Milan | Tonali | “Dobbiamo lasciare da parte quanto fatto lo scorso anno e ripartire”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il centrocampista delSandro, ai microfoni di Dazn, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Atalanta a Bergamo. Il calciatore rossonero ci ha tenuto a sottolineare come sia importante tenere alta la concentrazione in questa stagione: “Ci sentiamo diversi, mamettere dail buonolo. Bello rientrare dopo un trionfo, ma bisogna mettere daquesto e concentrarsi in breve tempo sul presente”. Semprepoi aggiunge: “Contro l’Udinese abbiamo visto come sia mancata un po’ di concentrazione sui gol. Poi abbiamo vinto e siamo stati bravi a ribaltare, ma occorre capire come oggi sia un altro campionato per fare il meglio possibile”. SportFace.