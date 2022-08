Milan, il club rossonero sbarca ufficialmente sul videogame di Konami eFootball (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Milan, grazie ad una partnership con Konami, sarà presente e protagonista nel videogioco di calcio eFootball. Tutti gli appassionati del mondo rossonero così potranno vivere un’esperienza a 360 gradi in tutti i principali asset del club Milanese, dalle stadio San Siro, passando per le divise, fino ad arrivare ai campioni del Milan. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, saranno presenti in questo mondo virtuale tutte le scansioni digitali 3D dei volti dei campioni rossoneri. Questo accordo con Konami rientra poi in una partnership più ampia, visto che la famosa azienda di videogame sarà anche lo sponsor del Training Kit della squadra maschile. Una vera e propria prima volta nel mondo del calcio, infatti non era mai capitato che ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Il, grazie ad una partnership con, sarà presente e protagonista nel videogioco di calcio. Tutti gli appassionati del mondocosì potranno vivere un’esperienza a 360 gradi in tutti i principali asset delese, dalle stadio San Siro, passando per le divise, fino ad arrivare ai campioni del. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, saranno presenti in questo mondo virtuale tutte le scansioni digitali 3D dei volti dei campioni rossoneri. Questo accordo conrientra poi in una partnership più ampia, visto che la famosa azienda disarà anche lo sponsor del Training Kit della squadra maschile. Una vera e propria prima volta nel mondo del calcio, infatti non era mai capitato che ...

