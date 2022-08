Migranti, ancora un salvataggio nel mediterraneo (Di lunedì 22 agosto 2022) Centosei naufraghi sono stati tratti in salvo dalla Geo Barents, imbarcazione umanitaria di Medici senza frontiere. Erano nel Canale di Sicilia, in acque italiane, a bordo di un barcone che stava in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 agosto 2022) Centosei naufraghi sono stati tratti in salvo dalla Geo Barents, imbarcazione umanitaria di Medici senza frontiere. Erano nel Canale di Sicilia, in acque italiane, a bordo di un barcone che stava in ...

LuigiPunzo03 : La pubblicazione del video dello #stupro conferma ancora una volta quanto Giorgia Meloni sia un insulto al genere f… - g_ditanna : RT @aleoricchio: Neanche #Salvini, che nella campagna elettorale del 2019 spese 33mila euro di post sponsorizzati non per promuovere il suo… - aleoricchio : Neanche #Salvini, che nella campagna elettorale del 2019 spese 33mila euro di post sponsorizzati non per promuovere… - PieraBelfanti : 'La Lega ha speso 1.215 euro in una settimana per rilanciare, ancora una volta, l’accusa a Lamorgese sulla crescita… - nonstop9981 : Ancora non basta la storia di Desirée, di tanti stupri, dello spaccio incontrollato di droga, dei famigerati camp… -