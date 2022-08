Migliorare il proprio marchio, incentivi dal Mise: dall’11 ottobre le domande. Ecco il bando (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Mise con un unico avviso riportato sul proprio sito informa della pubblicazione di tre nuovi bandi 2022 con agevolazioni per le Pmi in ambito di Brevetti, Marchi e Disegni e relativo calendario di presentazione delle domande. In particolare, con il bando del 15 giugno, pubblicato il 27 luglio 2022 relativo ai Disegni (scarica qui il pdf) si prevede di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9,30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ilsaoggetto gestore, Unioncamere, si riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilcon un unico avviso riportato sulsito informa della pubblicazione di tre nuovi bandi 2022 con agevolazioni per le Pmi in ambito di Brevetti, Marchi e Disegni e relativo calendario di presentazione delle. In particolare, con ildel 15 giugno, pubblicato il 27 luglio 2022 relativo ai Disegni (scarica qui il pdf) si prevede di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9,30 dell’112022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ilsaoggetto gestore, Unioncamere, si riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse ...

