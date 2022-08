combatsespoir : RT @RegalinoV: Altri 365 giorni, Simone Susinna e Michele Morrone commentano il loro bacio: ma le opinioni sono opposte - RegalinoV : Altri 365 giorni, Simone Susinna e Michele Morrone commentano il loro bacio: ma le opinioni sono opposte… - redazionerumors : I due sexy attori della saga firmata Netflix hanno condiviso con i fan le loro opinioni in merito al bacio che si s… - blogtivvu : Michele Morrone e Simone Susinna commentano il bacio gay che si sono scambiati sul set di “Altri 365 giorni”… - ParliamoDiNews : Simone Susinna e Michele Morrone commentano il bacio che si sono dati #simone #susinna #michele #morrone… -

Tag24

Che bacio! Su Netflix è stato rilasciato in queste ore il terzo capitolo della saga '365 giorni' , dal titolo 'Altri 365 giorni' , che vede protagonisti l'attore italiano, l'attrice polacca Anna Maria Sieklucka e, dal secondo '365 giorni adesso', anche l'altro attore e modello italiano, Simone Susinna. Su queste tre indiscutibili bellezze puntano gli ...Bacio gay trae Simone Susinna . Tutto ciò accade nel sequel (agghiacciante) di 365 giorni (come se non fossero già bastate le precedenti due "stagioni"). Bacio gay trae Simone ... Michele Morrone fidanzata: Anna Maria Sieklucka Michele Morrone e Simone Susinna parlano del bacio che si sono scambiati in Altri 365 giorni: ecco le loro dichiarazioni.Alla premiere di Altri 365 giorni, Michele Morrone, Simone Susinna e Anna Maria Sieklucka hanno risposto alle domande dei fan: a quella sul bacio che si scambiano nel sogno erotico della protagonista, ...