Meteo lunedì: insidie fresche da est e attesi altri temporali. Ecco dove (Di lunedì 22 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che sta portando forte maltempo su buona parte d'Italia dovrebbe restare imprigionato sull'Europa orientale per diversi giorni e influenzare il tempo su alcune delle nostre regioni anche nella nuova settimana. Qualche indizio lo avremo già nella seconda parte del weekend quando l'instabilità potrà interessare le regioni meridionali, poi a seguire nuovi impulsi di aria fresca dovrebbero raggiungere il Sud. C'è ancora molta incertezza se avremo a che fare con un vero e propri fronte in arrivo dall'area balcanica oppure se solo con dei temporali stimolati dall'aria più fresca presente in quota ma questi sono dettagli tecnici che vedremo in seguito. Più sicurezza invece sulle aree potenzialmente interessate dall'instabilità che dovrebbero essere esclusivamente quelle meridionali e in ...

