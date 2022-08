Meteo, le previsioni di martedì 23 agosto: sole al Nord e forti temporali al Sud (Di lunedì 22 agosto 2022) Inizio settimana soleggiato con temperature gradevoli, nella media stagionale. L’alta pressione delle Azzorre (meno calda e afosa di quella africana) proteggerà il Nord e gran parte del Centro, mentre al Sud e in Sicilia saranno possibili forti temporali pomeridiani Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Inizio settimanaggiato con temperature gradevoli, nella media stagionale. L’alta pressione delle Azzorre (meno calda e afosa di quella africana) proteggerà ile gran parte del Centro, mentre al Sud e in Sicilia saranno possibilipomeridiani

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 22 agosto 2022 - SkyTG24 : #Meteo, le previsioni di martedì 23 agosto: sole al Nord e forti temporali al Sud - MeteogradM : Analisi Euro-Mediterranea con Previsioni Meteo per Martedì 23 Agosto 2022 e Tendenza (YouTube) #meteo #temporali… - aleradioposta : Meteo Le previsioni in Sardegna e sulla Penisola - ITERESI1 : E mentre sono inzuppata,penso a quanto sono folle @carmelitadurso Io e Suor Vitalia abbiamo il rito di leggere le p… -