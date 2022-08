Meteo, Giuliacci non ha dubbi: "Cosa accadrà giovedì mattina" (Di lunedì 22 agosto 2022) La settimana che si è appena aperta di fatto sarà piuttosto instabile. Il Meteo infatti annuncia rovesciamenti di fronte da Nord a Sud nel corso dei prossimi sette giorni. Come riporta MeteoGiuliacci.it, nella giornata di oggi si avranno dei leggeri piovaschi, ma bisogna fare attenzione alle giornate di martedì e di mercoledì. Infatti arriveranno delle piogge consistenti al Sud che abbasseranno le temperature. Le precipitazioni insisteranno anche nella giornata di venerdì sempre al Sud e anche al Nord-Ovest. Per quanto riguarda il weekend attenzione a domenica prossima. Sono infatti previsti piovaschi da Nord a Sud ma essenzialmente sui rilievi. Sul fronte delle temperature invece arrivano notizie non troppo buone. Se da un lato la settimana si aprirà con le precipitazioni che comporteranno un abbassamento dei valori ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) La settimana che si è appena aperta di fatto sarà piuttosto instabile. Ilinfatti annuncia rovesciamenti di fronte da Nord a Sud nel corso dei prossimi sette giorni. Come riporta.it, nella giornata di oggi si avranno dei leggeri piovaschi, ma bisogna fare attenzione alle giornate di martedì e di mercoledì. Infatti arriveranno delle piogge consistenti al Sud che abbasseranno le temperature. Le precipitazioni insisteranno anche nella giornata di venerdì sempre al Sud e anche al Nord-Ovest. Per quanto riguarda il weekend attenzione a domenica prossima. Sono infatti previsti piovaschi da Nord a Sud ma essenzialmente sui rilievi. Sul fronte delle temperature invece arrivano notizie non troppo buone. Se da un lato la settimana si aprirà con le precipitazioni che comporteranno un abbassamento dei valori ...

