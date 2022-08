Mercoledì 24 agosto amichevole Napoli-Juve Stabia, ingresso gratuito al Maradona (Di lunedì 22 agosto 2022) Mercoledì 24 agosto il Maradona ospiterà l’amichevole tra Napoli e Juve Stabia. L’ingresso allo stadio sarà gratuito. Appuntamento alle 18. Di seguito il comunicato del club. Il nuovo Napoli sarà presentato ai tifosi Mercoledì 24 agosto alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Verrà disputata una partita amichevole di allenamento contro la Juve Stabia, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia del Napoli gli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022)24ilospiterà l’tra. L’allo stadio sarà. Appuntamento alle 18. Di seguito il comunicato del club. Il nuovosarà presentato ai tifosi24alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando. Verrà disputata una partitadi allenamento contro la, durante la quale si potranno vedere per la prima volta giocare con la maglia delgli ultimi acquisti Sirigu, Raspadori, Ndombele e Simeone, insieme a tutti i componenti della rosa, inclusi gli altri nuovi arrivati, Kvaratskhelia, ...

