Meglio del gelato | Un solo ingrediente e senza gelatiera | Corri a prepararlo!

Se hai ospiti a cena oppure a pranzo devi assolutamente preparare il sorbetto che richiede solo 1 ingrediente. Molto Meglio del gelato, questa ricetta è perfetta da preparare durante la stagione estiva per combattere il caldo afoso. Il sorbetto alle pesche che troverai qui di seguito sarà un dessert di una facilità e di una bontà unica. Provare per credere! per portare a termine questa semplice ricetta utilizzando un solo ingrediente. Sorbetto alle pesche: ingredienti da selezionare. Per realizzare questo sfizioso sorbetto dobbiamo usare semplicemente un ingrediente: ovvero le pesche sciroppate. Ecco nello specifico cosa dobbiamo utilizzare: 3 pesche sciroppate 300 ml di sciroppo delle pesche Realizziamo insieme il sorbetto alle pesche. Sarà un procedimento ...

