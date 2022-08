McDonald’s cerca 100 persone per i ristoranti di Roma: ecco come candidarsi (Di lunedì 22 agosto 2022) Periodo di bandi di concorso, come quello della Regione Lazio e quello indetto dall’Agenzia delle Dogane. E periodo di offerte di lavoro in un periodo storico così difficile. Questa volta a farsi ‘avanti’ è McDonald’s, che nella Capitale è alla ricerca di ben 100 persone da assumere e inserire nei suoi ristoranti. In quali ristoranti si cerca personale McDonald’s, come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito, è alla ricerca di 100 persone da inserire nei suoi ristoranti. Soprattutto quelli in via Nazionale, via del Tritone, Piazza San Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima. Quali sono i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Periodo di bandi di concorso,quello della Regione Lazio e quello indetto dall’Agenzia delle Dogane. E periodo di offerte di lavoro in un periodo storico così difficile. Questa volta a farsi ‘avanti’ è, che nella Capitale è alla ridi ben 100da assumere e inserire nei suoi. In qualisipersonalesi legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito, è alla ridi 100da inserire nei suoi. Soprattutto quelli in via Nazionale, via del Tritone, Piazza San Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima. Quali sono i ...

olivar : RT @SkyTG24: #Roma, McDonald's cerca 100 persone per i suoi ristoranti - CorriereCitta : McDonald’s cerca 100 persone per i ristoranti di Roma: ecco come candidarsi - brumas00 : RT @SkyTG24: #Roma, McDonald's cerca 100 persone per i suoi ristoranti - SkyTG24 : #Roma, McDonald's cerca 100 persone per i suoi ristoranti - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McDonald’s Job Tour McDonald’s cerca 100… -

McDonald's assume a Roma: 'Cerchiamo 100 persone'. Come candidarsi McDonald's cerca 100 persone per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Roma , in particolare dei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle ... McDonald's cerca 100 persone per i suoi ristoranti di Roma. Previste in tutta Italia 5.000 nuove assunzioni McDonald's cerca 100 persone per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Roma, in particolare dei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza S. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle ... 100 persone per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Roma , in particolare dei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle ...100 persone per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Roma, in particolare dei locali in via Nazionale, via del Tritone, Piazza. Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle ...