Matrimonio 'da incubo': lo sposo non si presenta e manda l'amante, il video virale su Tik Tok (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha lasciato la futura sposa all'altare e lo ha fatto nel peggiore dei mondi… mandando la sua amante a dirglielo. E' il contenuto di un video su TikTok che sta diventando virale. Una scena tremenda per la futura sposa che avrebbe dovuto vivere il giorno più bello della sua vita, ma si è trovata in un incubo. Leggi anche: Prima il colpo di fulmine, poi la decisione di sposarsi a Roma ma…lei scappa all'aeroporto con il 'bottino' Il video di TikTok diventa virale Nel video si specifica che si tratta della Calabria, ma non viene indicata la località precisa. I commenti si susseguono a valanga e in molti ipotizzano non solo non si tratti della Calabria ma neanche dell'Italia. Comunque solo ipotesi. Così come sempre di teorie il fatto che possa essere il Sudamerica. Leggi anche: Un cane entra ...

