Marte | il progetto della casa abitabile è straordinario e sarà possibile visitarla pubblicamente

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Da Mercoledì 31 Agosto e fino a Domenica 30 Ottobre 2022, la città di Bristol in Inghilterra esporrà e renderà visitabile al pubblico la soluzione abitativa che lo Studio Hugh Broughton Architects di Londra, tra i più importanti in termini di progettazione di strutture di ricerca polari e per l’insediamento nelle località più remoteTerra, ha realizzato per abitare il pianeta. Scopriamo alcuni dettagli in anteprima. L’unità abitativa pensata per il pianetaè visitabile a Bristol dal 31 Agosto al 30 Ottobre – ComputerMagazine.itE’ una piccola abitazione, di appena 53 metri quadrati, realizzata con l’obiettivo di poter affrontare condizioni climatiche di vento, temperatura ed anche radiazioni di tipo estremo. O, meglio, potremmo dire, marziane: perché è pensata proprio per poter essere installata ed utilizzata sul ...