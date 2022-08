Marotta non molla Akanji, il Borussia Dortmund va incontro all’Inter! (Di lunedì 22 agosto 2022) Inter vittoriosa nelle prime due giornate di campionato con Spezia e Lecce senza però qualche difficoltà, soprattutto nella prima gara con il Lecce. Simone Inzaghi ha ribadito nelle conferenze stampe pre e post partita che la squadra a sua disposizione gli piace, è competitiva anche se manca ancora di un ultimo tassello, il difensore. Infatti, dopo l’addio di Ranocchia, la squadra nerazzurra non ha un vero e proprio difensore centrale di riserva e per questo Marotta e Ausilio stanno lavorando per tappare velocemente quel buco lasciato scoperto. Manuel Akanji Borussia Dortmund Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe chiudere nei prossimi giorni per Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund seguito ormai da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Inter vittoriosa nelle prime due giornate di campionato con Spezia e Lecce senza però qualche difficoltà, soprattutto nella prima gara con il Lecce. Simone Inzaghi ha ribadito nelle conferenze stampe pre e post partita che la squadra a sua disposizione gli piace, è competitiva anche se manca ancora di un ultimo tassello, il difensore. Infatti, dopo l’addio di Ranocchia, la squadra nerazzurra non ha un vero e proprio difensore centrale di riserva e per questoe Ausilio stanno lavorando per tappare velocemente quel buco lasciato scoperto. ManuelSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe chiudere nei prossimi giorni per, difensore svizzero delseguito ormai da ...

