(Di lunedì 22 agosto 2022) Sfuma per Walterla possibilità di guidare ilnel Mondiale del prossimo autunno in Qatar. La federazione avrebbe infatti scelto il nome delcommissario tecnico scelto per ...

Sfuma per Walter Mazzarri la possibilità di guidare il Marocco nel Mondiale del prossimo autunno in Qatar. La federazione avrebbe infatti scelto il nome del nuovo commissario tecnico scelto per sostituire l'esonerato Vahid Halilhodzic : si tratta di Walid Regragui. "Marocco, rottura con Mazzarri: il nuovo ct sarà Regragui" Secondo 'L'Equipe' sono state interrotte le trattative tra la federazione del paese nordafricano e l'ex tecnico di Napoli e Inter: a prendere il posto di Halilhodzic sarà l'allenatore del Wydad Casablanca.