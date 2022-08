Marocco, il nuovo CT non sarà Mazzarri: la decisione della Nazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Marocco ha scartato Walter Mazarri per la panchina e deciso il nuovo ct: toccherà a Regragui Il Marocco ha individuato il sostituto di Vahid Halilhodzic. Negli scorsi giorni era emersa anche la candidatura dell’ex Inter e Napoli Walter Mazzarri, ma a giocarsi il Mondiale con la squadra nordafricana sarà Walid Regragui, ex allenatore del WAC Casablanca, che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il nuovo CT, riporta Hesport, ha firmato un contratto triennale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Ilha scartato Walter Mazarri per la panchina e deciso ilct: toccherà a Regragui Ilha individuato il sostituto di Vahid Halilhodzic. Negli scorsi giorni era emersa anche la candidatura dell’ex Inter e Napoli Walter, ma a giocarsi il Mondiale con la squadra nordafricanaWalid Regragui, ex allenatore del WAC Casablanca, che verrà ufficializzato nelle prossime ore. IlCT, riporta Hesport, ha firmato un contratto triennale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

