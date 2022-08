Mara Venier “tradita” dal marito Nicola, cede ancora al minidress (e alle pulizie) (Di lunedì 22 agosto 2022) Tornata a Roma dopo le splendide vacanze nella Repubblica Dominicana, Mara Venier ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni… e anche le faccende domestiche. La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto a tradimento scattata dal marito Nicola Carraro, che l’ha immortalata a fare pulizie sul balcone di casa. Turbante in testa e minidress dai motivi floreali, con scopa e paletta in mano è tornata ad uno dei suoi passatempi più impegnativi, ma anche più condivisi sui social. Mara Venier, pulizie in minidress al rientro dalle vacanze: la foto di Nicola Carraro Mara Venier è tornata in Italia dopo la lunga vacanza a Santo Domingo, capitale ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) Tornata a Roma dopo le splendide vacanze nella Repubblica Dominicana,ha ripreso in mano la vita di tutti i giorni… e anche le faccende domestiche. La conduttrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto a tradimento scattata dalCarraro, che l’ha immortalata a faresul balcone di casa. Turbante in testa edai motivi floreali, con scopa e paletta in mano è tornata ad uno dei suoi passatempi più impegnativi, ma anche più condivisi sui social.inal rientro dvacanze: la foto diCarraroè tornata in Italia dopo la lunga vacanza a Santo Domingo, capitale ...

