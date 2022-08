Manuel Bortuzzo, con chi ha sostituito Lulù: che schianto ed è pure famosissima (Di lunedì 22 agosto 2022) Manuel Bortuzzo a quanto pare potrebbe aver voltato pagina e dimenticato per sempre la princess Lulù Selassiè. Scopriamo chi è la sua presunta nuova fiamma. Ecco chi avrebbe rubato il cuore dell’ex gieffino di Canale Cinque secondo gli esperti di gossip e spettacolo. Manuel-Bortuzzo-Altranotizia-(Fonte: Google)Come ricorderete, lo sportivo Manuel Bortuzzo al Gf Vip 6 si era innamorato di Lulù Selassiè, purtroppo però la loro love story è andata in fumo e quello che è appena successo fa pensare a una svolta nella vita sentimentale dell’ex Vippone. Manuel Bortuzzo, avvistato con la nuova fiamma Manuel Bortuzzo nei mesi scorsi è stato uno dei concorrenti che vissuto la ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 agosto 2022)a quanto pare potrebbe aver voltato pagina e dimenticato per sempre la princessSelassiè. Scopriamo chi è la sua presunta nuova fiamma. Ecco chi avrebbe rubato il cuore dell’ex gieffino di Canale Cinque secondo gli esperti di gossip e spettacolo.-Altranotizia-(Fonte: Google)Come ricorderete, lo sportivoal Gf Vip 6 si era innamorato diSelassiè, purtroppo però la loro love story è andata in fumo e quello che è appena successo fa pensare a una svolta nella vita sentimentale dell’ex Vippone., avvistato con la nuova fiammanei mesi scorsi è stato uno dei concorrenti che vissuto la ...

infoitcultura : Lulù Selassié, sapete con chi era fidanzata prima di Manuel Bortuzzo? È un cantante famosissimo - hopeangel365 : CURATEVI L’INVIDIA! #sophie #codegoni #solearmy #basciano #basciagoni #jessica #selassie #jessyselassie #fairylu… - IPrandelli : @bonifacinom41 Sempre detto manuel disabile fa compassione e porta soldi l amore di lulu non porta niente e i bortu… - LuisaPozzi2 : @bonifacinom41 Per i bortuzzo si....solo soldi perché di missioni da parte di manuel non ne ha fatte vedere.... - Giusy178137351 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Ci sono persone così diverse e imperfette che, incontrandosi, combaciano perfettamente...Voi ??????????? @lu… -