Manchester United, ufficiale Casemiro: "Voglio sempre vincere partite e trofei" (Di lunedì 22 agosto 2022) "L'opportunità di iniziare una nuova sfida al Manchester United e in Premier League è estremamente emozionante. Ho lavorato con molti grandi allenatori nella mia carriera e, avendo incontrato Erik e ascoltato le sue idee, non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui, il suo staff e i miei nuovi compagni di squadra nei prossimi anni. Sto concludendo un bellissimo viaggio a Madrid e sto per iniziarne un altro a Manchester, determinato come sempre a vincere partite e vincere trofei. Tutti conoscono la storia del Manchester United, il significato del club nel mondo e cosa significa per i suoi tifosi. Rappresentare lo United è un onore". Con queste considerazioni, il brasiliano ...

