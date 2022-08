Manchester United, salta lo scambio Maguire-Pulisic col Chelsea: il motivo (Di lunedì 22 agosto 2022) salta lo scambio tra il Manchester United e il Chelsea per portare Maguire a Londra e Pulisic ai Red Devils In Premier League si vocifera di uno scambio tra il Manchester United e il Chelsea per portare Maguire a Londra e Pulisic a Old Trafford, quest’ultimo richiesto da Ten Hag come rinforzo per l’attacco. Come riportato dal The Sun, però, i Red Devils avrebbero deciso di togliere il proprio capitano dal mercato facendo così saltare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)lotra ile ilper portarea Londra eai Red Devils In Premier League si vocifera di unotra ile ilper portarea Londra ea Old Trafford, quest’ultimo richiesto da Ten Hag come rinforzo per l’attacco. Come riportato dal The Sun, però, i Red Devils avrebbero deciso di togliere il proprio capitano dal mercato facendo cosìre la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

