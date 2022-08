Manchester United-Liverpool, ten Hag tiene in panchina Ronaldo e Maguire (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristiano Ronaldo e Harry Maguire non saranno titolari nella partita del Manchester United contro il Liverpool. Il tecnico dello United ha deciso di tenerli in panchina. Di seguito le formazioni delle due squadre. La partita avrà inizio alle 21. Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Fred, Sancho, Bruno, Rashford, Elanga. Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Diaz. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristianoe Harrynon saranno titolari nella partita delcontro il. Il tecnico delloha deciso di tenerli in. Di seguito le formazioni delle due squadre. La partita avrà inizio alle 21.: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Fred, Sancho, Bruno, Rashford, Elanga.: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Diaz. L'articolo ilNapolista.

