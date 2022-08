Manchester United-Liverpool, altra esclusione per Cristiano Ronaldo: Ten Hag lo lascia in panchina (Di lunedì 22 agosto 2022) Cristiano Ronaldo in panchina anche nel big match contro il Liverpool, che arriva alla terza giornata con il Manchester United fermo a quota zero punti, e i Reds che con due pareggi non se la passano certo meglio. Ten Hag ha deciso ancora una volta di rinunciare, almeno dal 1?, al portoghese, che difficilmente digerirà questa nuova esclusione. E il suo possibile addio è ancora un’eventualità che non tramonta. LE FORMAZIONI UFFICIALI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022)inanche nel big match contro il, che arriva alla terza giornata con ilfermo a quota zero punti, e i Reds che con due pareggi non se la passano certo meglio. Ten Hag ha deciso ancora una volta di rinunciare, almeno dal 1?, al portoghese, che difficilmente digerirà questa nuova. E il suo possibile addio è ancora un’eventualità che non tramonta. LE FORMAZIONI UFFICIALI SportFace.

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - WiAnselmo : RT @Mediagol: Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali: out Ronaldo e Maguire - Mediagol : Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali: out Ronaldo e Maguire -