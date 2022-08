Manchester United, Foster su Ronaldo: “Un super professionista, non crea problemi nello spogliatoio” (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United, Ben Foster, ha parlato dell’attuale situazione problematica del portoghese con i Red Devils. L’ex calciatore ha difeso l’attaccante, dichiarando a TalkSport: “Tutti sanno che Ronaldo è un super professionista e ha fatto tutto bene. Ti garantisco che adesso è lo stesso. Quando Cristiano è arrivato al Manchester United, era completamente diverso da Paul Scholes per esempio. Paul andava e veniva. Ti stringeva la mano e bastava questo. Non provava a parlare con le persone. Giocava a calcio e tornava a casa: questo era il bello di Scholes. CR7 è diverso. Lui ha sempre parlato con le persone. Ha sempre cercato di entrare in contatto con i giocatori, sapeva ridere e tutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex compagno di squadra di Cristianoal, Ben, ha parlato dell’attuale situazione problematica del portoghese con i Red Devils. L’ex calciatore ha difeso l’attaccante, dichiarando a TalkSport: “Tutti sanno cheè une ha fatto tutto bene. Ti garantisco che adesso è lo stesso. Quando Cristiano è arrivato al, era completamente diverso da Paul Scholes per esempio. Paul andava e veniva. Ti stringeva la mano e bastava questo. Non provava a parlare con le persone. Giocava a calcio e tornava a casa: questo era il bello di Scholes. CR7 è diverso. Lui ha sempre parlato con le persone. Ha sempre cercato di entrare in contatto con i giocatori, sapeva ridere e tutto ...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - Sport24Team : Cristiano Ronaldo doit-il quitter Manchester United ? - sportmediaset : Casemiro saluta in lacrime: 'Farò la storia anche allo United' #Casemiro #RealMadrid #ManchesterUnited -