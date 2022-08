Manchester United, ecco Casemiro: 'Se potessi giocherei già contro il Liverpool. Ronaldo? spero resti...' (Di lunedì 22 agosto 2022) Casemiro ha salutato il Real Madrid in conferenza stampa, mostrandosi subito pronto per la nuova avventura con il Manchester United, in Premier... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022)ha salutato il Real Madrid in conferenza stampa, mostrandosi subito pronto per la nuova avventura con il, in Premier...

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - Agenzia_Ansa : VIDEO I Casemiro saluta il Real Madrid in lacrime: 'Non vado via per soldi'. Il brasiliano al Manchester United: '… - SamSchalkwyk : RT @galactico_mufc: Casemiro VS Manchester United - 2017 Uefa Super Cup. -