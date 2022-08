Maltempo in Italia, temporali e grandine: le previsioni meteo e le Regioni a rischio (Di lunedì 22 agosto 2022) Prima il caldo torrido e l’afa che ha caratterizzato l’estate, poi i temporali e gli alluvioni sparsi qui e là. Ora, però, in questa settimana l’Italia, secondo le ultime previsioni, sarà divisa in due: da una parte l’alta pressione, dall’altra il vortice ciclonico che dai Balcani si avvicinerà al Sud e porterà grandine e temporali. Le previsioni meteo della settimana Come ha spiegato il direttore e fondatore del sito Ilmeteo.it al quotidiano Affari Italiani, la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte le Regioni Italiane. Il vento, tra l’altro, favorirà la formazione di un vortice, che dai Balcani si sposterà al Sud. Da qui, quindi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Prima il caldo torrido e l’afa che ha caratterizzato l’estate, poi ie gli alluvioni sparsi qui e là. Ora, però, in questa settimana l’, secondo le ultime, sarà divisa in due: da una parte l’alta pressione, dall’altra il vortice ciclonico che dai Balcani si avvicinerà al Sud e porterà. Ledella settimana Come ha spiegato il direttore e fondatore del sito Il.it al quotidiano Affarini, la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte lene. Il vento, tra l’altro, favorirà la formazione di un vortice, che dai Balcani si sposterà al Sud. Da qui, quindi, ...

vigilidelfuoco : #Maltempo, #vigilidelfuoco al lavoro da 3 giorni per far fronte ai numerosi danni che hanno interessato il Centro-N… - amendolaenzo : “Il nostro è tempo di ecologia integrale”. Il Presidente Mattarella ci ricorda che l’ambiente ha perso l’equilibrio… - poliziadistato : #19agosto #Maltempo e forti piogge nel nord Italia stanno creando molti disagi. A Parma un uomo, rimasto intrappola… - CorriereCitta : Maltempo in Italia, temporali e grandine: le previsioni meteo e le Regioni a rischio - lacittanews : Le bancarelle saranno venerdì a Tarquinia Lido, sabato a Marina San Nicola, domenica a Santa Marinella: dalle 8 all… -