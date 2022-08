Malinovskyi sorpresa vincente del Gasp | e l’Atalanta spaventa il Milan campione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 agosto 2022) La prima deltra le mura amiche termina con un pareggio contro i Campioni d’Italia. Un risultato assolutamente giusto per ciò che si è visto nei novanta minuti al Gewiss Stadium e un input decisamente di buone sensazioni per i colori nerazzurri. Per il match contro gli uomini di Pioli a seguito di un trascorso degli ultimi mesi di gioco deldi certo non affascinanti e un mercato nebbioso le aspettative non potevano essere altissime. Anche perché nelle due formazioni iniziali non vi era in campo nessun nuovo acquisto, né da un lato né dall’altro. In pratica a Bergamo c’erano le due compagini che erano arrivate l’una ottava e l’altra prima. Una distanza sicuramente non da poco, peraltro uscita nettamente nel corso dell’ultima stagione che ha alla fine incoronato i rossoneri. Questo aspetto porta senza dubbio meriti ...