Maestra fa vedere film horror agli alunni in classe per punizione. Ma il PM chiede l'archiviazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Una Maestra era stata denunciata dai genitori della scuola in cui insegna in quanto lo scorso anno scolastico aveva pensato ad una punizione particolare per i suoi alunni "monelli": far vedere loro un film horror in classe. Ma il PM chiede l'archiviazione: non c'è reato. L'articolo .

