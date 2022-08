MacCartney | “Fotografare mio padre? Esperienza simile a molte altre”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ la sua prima volta in terra di Francia. Mary McCartney figlia della star dei Beatles e della moglie Linda (anche lei fotografa) sarà a Aix-en-Provence in località Chateau La Coste con la mostra ‘Moment of Affection’ aperta al pubblico negli spazi della Galerie Bastide fino al 4 settembre. “La mostra era in programma per il 2020 ma tutto è stato procrastinato per i problemi legati al covid – ha raccontato in una intervista a Point de vue- All’inizio avevo pensato di esporre alcune immagini tratte dal mio libro ‘Monochrome/ Color’, ma dopo la pandemiacose sono cambiate, a livello personale, emotivo. Cercavamo affetto, tenerezza senza essere in grado di dare e ricevere. Ho cercato nei mio archivio quegli scatti che più mi ricordavano momenti di tenerezza e di affetto. Da cui il titolo della mostra”. Le foto coprono un arco temporale di circa 30 ...