"Ma lei si dimette?". Enrico Letta, la domanda che lo manda in tilt | Video (Di lunedì 22 agosto 2022) La durissima serata di Enrico Letta a In Onda termina con una domanda di Marianna Aprile, tanto semplice quanto brutale: "Ma perché lei non è candidato premier?". La risposta è semplice e duplice. Uno: perché a sinistra nessuno crede davvero in una vittoria. Due: perché candidare Letta a Palazzo Chigi avrebbe potuto rappresentare il classico chiodo sulla bara delle flebili e residue speranze di vittoria dei progressisti. Ci sarebbe anche un terzo "non detto": il Pd, sotto sotto, ha una sola ambizione e cioè bloccare il trionfo del centrodestra strappando qualche collegio-chiave e rendere di fatto ingovernabile il prossimo Parlamento. Situazione perfetta per avere, poi, un altro bel premier tecnico e una bella maggioranza polpettone. Indicibile, in campagna elettorale. Non a caso, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) La durissima serata dia In Onda termina con unadi Marianna Aprile, tanto semplice quanto brutale: "Ma perché lei non è candidato premier?". La risposta è semplice e duplice. Uno: perché a sinistra nessuno crede davvero in una vittoria. Due: perché candidarea Palazzo Chigi avrebbe potuto rappresentare il classico chiodo sulla bara delle flebili e residue speranze di vittoria dei progressisti. Ci sarebbe anche un terzo "non detto": il Pd, sotto sotto, ha una sola ambizione e cioè bloccare il trionfo del centrodestra strappando qualche collegio-chiave e rendere di fatto ingovernabile il prossimo Parlamento. Situazione perfetta per avere, poi, un altro bel premier tecnico e una bella maggioranza polpettone. Indicibile, in campagna elettorale. Non a caso, il ...

