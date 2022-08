Ludovica Valli, il video che mostra la reazione del suo compagno alla notizia della seconda gravidanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Lo scorso 7 agosto attraverso un romanticissimo reel pubblicato sul suo profilo Instragram, Ludovica Valli ha annunciato di aspettare un bebè. Dopo la piccola Anastasia nata meno di 18 mesi fa, l’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno Gianmaria Di Gregorio diventeranno nuovamente genitori. La coppia, insieme da pochi anni, ha sentito fin da subito la voglia di costruire qualcosa di importante, come raccontato in passato dalla stessa Ludovica. Dopo aver dato la notizia ai suoi follower, la più piccola delle tre sorelle Valli ha raccontato di come ha reagito quando ha scoperto di essere incinta. L’influencer ha ammesso di essersi sentita un po’ in colpa nei confronti della primogenita, ancora piccolina e tanto bisognosa di attenzioni. Poco fa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 agosto 2022) Lo scorso 7 agosto attraverso un romanticissimo reel pubblicato sul suo profilo Instragram,ha annunciato di aspettare un bebè. Dopo la piccola Anastasia nata meno di 18 mesi fa, l’ex tronista di Uomini e Donne e ilGianmaria Di Gregorio diventeranno nuovamente genitori. La coppia, insieme da pochi anni, ha sentito fin da subito la voglia di costruire qualcosa di importante, come raccontato in passato dstessa. Dopo aver dato laai suoi follower, la più piccola delle tre sorelleha raccontato di come ha reagito quando ha scoperto di essere incinta. L’influencer ha ammesso di essersi sentita un po’ in colpa nei confrontiprimogenita, ancora piccolina e tanto bisognosa di attenzioni. Poco fa ...

