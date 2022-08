Lucia Azzolina candidata nelle liste PD in Sicilia. Fioramonti torna all’Università. Le nuove strade degli ex Ministri dell’Istruzione (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia era nell'aria da alcuni giorni adesso arriva l'ufficialità: Lucia Azzolina è candidata nelle liste del partito democratico in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Non si ricandida invece Lorenzo Fioramonti, ministro dell'istruzione dimissionario, proprio prima di Lucia Azzolina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 agosto 2022) La notizia era nell'aria da alcuni giorni adesso arriva l'ufficialità:del partito democratico in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Non si ricandida invece Lorenzo, ministro dell'istruzione dimissionario, proprio prima di. L'articolo .

orizzontescuola : Lucia Azzolina candidata nelle liste PD in Sicilia. Fioramonti torna all’Università. Le nuove strade degli ex Minis… - persempre_news : #22agosto #stupro #Piacenza #Melonivergogna #AZZOLINA 22 agosto, stupro Piacenza. Lucia Azzolina su Giorgia Meloni… - RobertoSignore7 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 #PD: tra candidati in Sicilia risultano i nomi di Giuseppe #Provenzano, l'ex sindacalista Anna Maria #Furla… - BraxLollo : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 #PD: tra candidati in Sicilia risultano i nomi di Giuseppe #Provenzano, l'ex sindacalista Anna Maria #Furla… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 #PD: tra candidati in Sicilia risultano i nomi di Giuseppe #Provenzano, l'ex sindacalista Anna Maria #Furla… -