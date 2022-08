‘Lorenza, ci mancherai molto”, l’omaggio di Libertà e Giustizia alla costituzionalista Carlassare (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lorenza Carlassare, una gran donna!”. La ricorda così Libertà e Giustizia, associazione di cultura politica di cui la costituzionalista appena scomparsa ha fatto parte per numerosi anni, prima nel Consiglio di Presidenza quindi, fino all’ultimo, come sua garante e socia onoraria. “Sempre sorridente, sempre mite e radicale -così commenta con l’Adnkronos l’attuale presidente di LeG, il filosofo Sergio Labate- La sua Costituzione era carne e vita, non semplice forma. Tutte le sue battaglie vivevano di questa dignità alta della nostra Carta, da preservare contro ogni tentativo di ridurla a segno dei tempi. Sta a noi non essere semplici testimoni, ma veri eredi dei suoi insegnamenti”. “Una voce autorevole -aggiunge Stefano Innocenti del Consiglio di Direzione di LeG- ma anche libera e indipendente. Ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Lorenza, una gran donna!”. La ricorda così, associazione di cultura politica di cui laappena scomparsa ha fatto parte per numerosi anni, prima nel Consiglio di Presidenza quindi, fino all’ultimo, come sua garante e socia onoraria. “Sempre sorridente, sempre mite e radicale -così commenta con l’Adnkronos l’attuale presidente di LeG, il filosofo Sergio Labate- La sua Costituzione era carne e vita, non semplice forma. Tutte le sue battaglie vivevano di questa dignità alta della nostra Carta, da preservare contro ogni tentativo di ridurla a segno dei tempi. Sta a noi non essere semplici testimoni, ma veri eredi dei suoi insegnamenti”. “Una voce autorevole -aggiunge Stefano Innocenti del Consiglio di Direzione di LeG- ma anche libera e indipendente. Ha ...

