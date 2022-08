L’Italia ha vinto i medaglieri di nuoto e nuoto di fondo! Seconda nei tuffi e nel nuoto artistico: unica a podio in tutti gli sport! (Di lunedì 22 agosto 2022) L’Italia più forte di sempre. Si poteva immaginare che la spedizione azzurra, impegnata negli Europei degli sport acquatici in casa a Roma, avrebbe potuto fare bene, considerando le particolari condizioni: assenze di Russia e Bielorussia per le note questioni legate al conflitto in Ucraina e alcune defezioni importanti delle formazioni francese e britannica. Tuttavia che il Bel Paese, per la prima volta nella storia, riuscisse a vincere il medagliere con 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi, era assolutamente al di là del concepibile. La compagine tricolore ha infranto tutti i record, migliorando quanto fatto dalla Russia agli Europei di Glasgow del 2018, quando i russi conquistarono 23 successi e salirono sul podio in 47 circostanze. In questo caso ci si è spinti oltre, con una profondità di movimento spaventosa. Nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022)più forte di sempre. Si poteva immaginare che la spedizione azzurra, impegnata negli Europei degli sport acquatici in casa a Roma, avrebbe potuto fare bene, considerando le particolari condizioni: assenze di Russia e Bielorussia per le note questioni legate al conflitto in Ucraina e alcune defezioni importanti delle formazioni francese e britannica. Tuttavia che il Bel Paese, per la prima volta nella storia, riuscisse a vincere il medagliere con 24 ori, 24 argenti e 19 bronzi, era assolutamente al di là del concepibile. La compagine tricolore ha infrantoi record, migliorando quanto fatto dalla Russia agli Europei di Glasgow del 2018, quando i russi conquistarono 23 successi e salirono sulin 47 circostanze. In questo caso ci si è spinti oltre, con una profondità di movimento spaventosa. Nel ...

