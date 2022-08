L’Italia del nuoto non è mai stata così forte (Di lunedì 22 agosto 2022) La scelta di organizzare i Campionati Europei di nuoto a Roma nel 2022 è stata una coincidenza fortunata ma lungimirante, che coincide con il periodo più splendente della nazionale azzurra: mai, nella storia del nuoto, L’Italia è stata così forte e completa. I Campionati Europei di nuoto mancavano in Italia da 39 anni, cioè dall’edizione di Roma 1983 – nel frattempo, lo Stadio del nuoto del Foro Italico ha ospitato i Mondiali nel 1994 e nel 2009 – e mai decisione fu più sensata di quella di riportarli proprio quest’anno. Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana nuoto, ha dichiarato, nel suo discorso di inaugurazione dei Campionati, di aver parlato con il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 22 agosto 2022) La scelta di organizzare i Campionati Europei dia Roma nel 2022 èuna coincidenza fortunata ma lungimirante, che coincide con il periodo più splendente della nazionale azzurra: mai, nella storia dele completa. I Campionati Europei dimancavano in Italia da 39 anni, cioè dall’edizione di Roma 1983 – nel frattempo, lo Stadio deldel Foro Italico ha ospitato i Mondiali nel 1994 e nel 2009 – e mai decisione fu più sensata di quella di riportarli proprio quest’anno. Paolo Barelli, presidente della Federazione Italiana, ha dichiarato, nel suo discorso di inaugurazione dei Campionati, di aver parlato con il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma ...

