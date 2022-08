Listini europei in rosso, Fed e Bce "falchi" spaventano le Borse. Gas senza freni (Di lunedì 22 agosto 2022) Attesa per il simposio dei banchieri centrali al via giovedì. Nagel: servono altri rialzi dei tassi. A Piazza Affari vendite su banche e titoli dell'energia. Dollaro forte, petrolio in ribasso. Spread stabile a 226 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 agosto 2022) Attesa per il simposio dei banchieri centrali al via giovedì. Nagel: servono altri rialzi dei tassi. A Piazza Affari vendite su banche e titoli dell'energia. Dollaro forte, petrolio in ribasso. Spread stabile a 226 punti

Osserv_Impresa : Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso - infoiteconomia : Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso - ansa_economia : Borsa: Asia tiene in attesa banche centrali, Seul -0,5%. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei #ANSA - fisco24_info : Borsa: Asia tiene in attesa banche centrali, Seul -0,5%: Incerti i futures sull'avvio dei listini europei - FIRSTonlineTwit : Borse: scommesse elettorali a Piazza Affari. Il petrolio dà una una mano ai listini europei - FIRSTonline -