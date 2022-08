Liste politiche 2022: Maresca, dagli occhi di volpe al veleno del j’accuse (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Senza di lui, il diluvio. Catello Maresca, magistrato a Campobasso e consigliere comunale di opposizione a Napoli, il 10 agosto scorso, a Liste apertissime per le prossime elezioni politiche, dava una intervista al Mattino intitolata “Io tra i candidati? E’ improbabile, però mai dire mai”. Le cronache di quei giorni lo davano tra i papabili del centrodestra per una investitura romana in qualche buon collegio. Ma oggi che quel mai di cui sopra si è concretizzato, ne ha per tutti: per Giuseppe Conte, per Susanna Camusso, per Dario Franceschini, per Sestino Giacomoni. Tutti, a suo modo di vedere, candidati fantocci per Napoli. Il 10 agosto, gli occhi non della tigre perché il copyright per questa tornata elettorale appartiene al Pd di Letta, ma probabilmente della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Senza di lui, il diluvio. Catello, magistrato a Campobasso e consigliere comunale di opposizione a Napoli, il 10 agosto scorso, aapertissime per le prossime elezioni, dava una intervista al Mattino intitolata “Io tra i candidati? E’ improbabile, però mai dire mai”. Le cronache di quei giorni lo davano tra i papabili del centrodestra per una investitura romana in qualche buon collegio. Ma oggi che quel mai di cui sopra si è concretizzato, ne ha per tutti: per Giuseppe Conte, per Susanna Camusso, per Dario Franceschini, per Sestino Giacomoni. Tutti, a suo modo di vedere, candidati fantocci per Napoli. Il 10 agosto, glinon della tigre perché il copyright per questa tornata elettorale appartiene al Pd di Letta, ma probabilmente della ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - anteprima24 : ** Liste politiche 2022: #Maresca, dagli occhi di volpe al veleno del j’accuse ** - leccenews24 : Conte capolista alla Camera, tutti i candidati del Movimento 5 Stelle in Puglia -