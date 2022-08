Liste, Meloni corre a L'Aquila e schiera Tremonti e Pera. Rita Dalla Chiesa con Forza Italia. Tutti i candidati di Pd, Lega, Terzo Polo e M5s (Di lunedì 22 agosto 2022) La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delle Liste dei candidati in corsa per le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 agosto 2022) La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delledeiin corsa per le...

NicolaPorro : ?? Le bufale sulla Meloni, Repubblica che voleva schierare il Papa e il caso Ruberti. Questo e altro nella… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - moneypuntoit : ?? Liste e candidati Fratelli d'Italia, dentro ex ministri dei governi Berlusconi e Monti, escluso Crosetto: Meloni… - ossicodone1 : RT @stefaniagrilli: Giorgia Meloni si indigna per un candidato Pd che celebra Lenin mentre nelle sue liste ricandida Galeazzo Bignami, cele… - AntonelloLoru : @MinutemanItaly La lega sta facendo di tutto per stare sul cazzo pure alla sua stessa base, infatti le liste sono s… -