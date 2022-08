Liste | Meloni corre a L' Aquila e schiera Tremonti e Pera Rita Dalla Chiesa con Forza Italia Tutti i candidati di Pd | Lega | Terzo Polo e M5s

(Di lunedì 22 agosto 2022) La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delledeiin corsa per le...

NicolaPorro : ?? Le bufale sulla Meloni, Repubblica che voleva schierare il Papa e il caso Ruberti. Questo e altro nella… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - Riccardo10Mulas : RT @formichenews: Oltre FdI, senza tradirla. Ecco chi c’è nelle liste della Meloni (che fa centro) ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? http… - silvano_cibien : RT @formichenews: Oltre FdI, senza tradirla. Ecco chi c’è nelle liste della Meloni (che fa centro) ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? http… - aroldi2022 : RT @agoinden: @ultimora_pol Decisione logica. Meloni e Letta Rappresentano 2 coalizioni. Gli altri 2 rappresentano 2 semplici liste. -

Dopo l'offensiva del centrodestra sulledel Pd, i dem passano al contrattacco: dai profili social di alcuni candidati di Fratelli d'...può provocare qualche imbarazzo al partito di Giorgia...Dall'opposizione al governo. Giorgiafa le prove generali per la sfida che potrebbe attenderla dal 26 settembre. Nel fare leper la Camera e il Senato, la leader di Fratelli d'Italia aveva due esigenze: confermare gruppi ...Il botta e risposta su Twitter tra i due leader politici. Per la presidente del partito di centrodestra «droga e alcol vanno combattute con lo sport». Ma il segretario dem non condivide la scelta di i ...(Adnkronos) – Quasi tutti i 15 collegi uninominali assegnati a centristi di ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra, sono stati ‘garantiti’ da Fratelli d’Italia. Forte dei sondaggi che le ass ...