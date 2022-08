Liste Azione-Italia Viva, Calenda candida un “gilet giallo”: a Taranto c’è Stellato che organizzò un corteo contro il caro-benzina (Di lunedì 22 agosto 2022) Con il più macroniano dei partiti Italiani sarà candidato un gilet giallo. Non è una barzelletta, ma quanto è avvenuto nelle Liste di Azione-Italia Viva. Al secondo posto nel collegio di Taranto, dietro Mara Carfagna, è infatti confermata la presenza di Massimiliano Stellato, consigliere regionale (fino a sabato del centrosinistra) e comunale nel capoluogo jonico (dove però è stato eletto con il centrodestra). Esponente di Puglia Popolare – il movimento dell’ex sottosegretario Massimo Cassano che ha abbandonato Michele Emiliano convertendosi al suo acerrimo nemico Carlo Calenda – Stellato organizzò una manifestAzione (pacifica, ci tenne a sottolinerae) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Con il più macroniano dei partitini saràto un. Non è una barzelletta, ma quanto è avvenuto nelledi. Al secondo posto nel collegio di, dietro Mara Carfagna, è infatti confermata la presenza di Massimiliano, consigliere regionale (fino a sabato del centrosinistra) e comunale nel capoluogo jonico (dove però è stato eletto con il centrodestra). Esponente di Puglia Popolare – il movimento dell’ex sottosegretario Massimo Cassano che ha abbandonato Michele Emiliano convertendosi al suo acerrimo nemico Carlouna manifest(pacifica, ci tenne a sottolinerae) ...

