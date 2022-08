(Di lunedì 22 agosto 2022) È uno degli street food più amati e il più integralista: quella autentica, codificata IGP, non è tale al di fuori di pochi km nella Riviera di Levante. Ecco i segreti e la ricetta per farla a casa

Vanity Fair Italia

Soffice e croccante allo stesso tempo, lanon ha eguali. La classica è con olio EVO e rosmarino, dal gusto. Ma anche le altre versioni non scherzano. Basti pensare alla...Ritagliamoci un posto sulla spiaggetta o sugli scogli vicini e facciamo scorpacciata della tipicagenovese, unica e. In alternativa, consigliato un cartoccio di pescetti fritti o ... L'inimitabile focaccia al formaggio di Recco (che si può mangiare solo lì) SUSA – La focaccia di Susa è un dolce riconosciuto come originario della Valsusa. Un prodotto semplice da ricreare ma sicuramente d’effetto. La storia. Si racconta che i sudditi di Re Marco Giulio Coz ...SUSA – La focaccia di Susa è un dolce riconosciuto come originario della Valsusa. Un prodotto semplice da ricreare ma sicuramente d’effetto. La storia. Si racconta che i sudditi di Re Marco Giulio Coz ...