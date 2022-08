L’incredibile ultimo giro di Yeman Crippa che vince l’oro nei 10.000 metri agli Europei | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha inseguito questo oro non solo negli ultimi 400 metri, ma in tutta la sua ancor giovane carriera. Alla fine Yeman Crippa ce l’ha fatta a Monaco di Baviera, conquistando il gradino più alto del podio e la medaglia più preziosa al termine di un’incredibile rimonta: è lui, ora, il campione europeo dei 10.000 metri piani. Il 25enne ha corso una gara quasi perfetta e nel corso dell’ultimo giro ha spinto sull’acceleratore riuscendo a superare l’atleta francese e quello norvegese che si trovavano davanti a lui. E appena tagliato il traguardo al primo posto si è lasciato andare a un’esultanza incontenibile. Regardez le dernier tour de ce #10000m fou fou! Course remportée par #Crippa, suivi par #Mezngi et #Schrub! #EuropeanChampionships ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha inseguito questo oro non solo negli ultimi 400, ma in tutta la sua ancor giovane carriera. Alla finece l’ha fatta a Monaco di Baviera, conquistando il gradino più alto del podio e la meda più preziosa al termine di un’incredibile rimonta: è lui, ora, il campione europeo dei 10.000piani. Il 25enne ha corso una gara quasi perfetta e nel corso dell’ha spinto sull’acceleratore riuscendo a superare l’atleta francese e quello norvegese che si trovavano davanti a lui. E appena tato il traguardo al primo posto si è lasciato andare a un’esultanza incontenibile. Regardez le dernier tour de ce #10000m fou fou! Course remportée par #, suivi par #Mezngi et #Schrub! #EuropeanChampionships ...

