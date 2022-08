Ligue 1, giornata 3: dilaga il PSG, ko Nizza e Monaco (Di lunedì 22 agosto 2022) PSG straripante anche nella giornata 3 di Ligue 1, inseguono Lens e Marsiglia. dilaga anche il Lione e il Clermont batte il Nizza, prima vittoria per il Rennes. L’unica squadra a non aver mosso ancora la classifica è il Troyes. Ligue 1, giornata 3: Lille-PSG 1-7, Marsiglia-Nantes 2-1, Clermont-Nizza 1-0 Una macchina da gol impressionante: il Paris Saint-Germain si conferma straripante in questo avvio di stagione e spazza via per 1-7 il Lille in trasferta. Parigini avanti dopo appena dieci secondi con un pallonetto di Mbappé che chiude un’azione strepitosa, poi al 27’ raddoppia Messi con un colpo da biliardo. Al 39’ tris di Hakimi con un bel diagonale e al 43’ arriva anche il sigillo di Neymar che calcia sul primo palo. L’asso brasiliano fa doppietta al 52’ con un ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 22 agosto 2022) PSG straripante anche nella3 di1, inseguono Lens e Marsiglia.anche il Lione e il Clermont batte il, prima vittoria per il Rennes. L’unica squadra a non aver mosso ancora la classifica è il Troyes.1,3: Lille-PSG 1-7, Marsiglia-Nantes 2-1, Clermont-1-0 Una macchina da gol impressionante: il Paris Saint-Germain si conferma straripante in questo avvio di stagione e spazza via per 1-7 il Lille in trasferta. Parigini avanti dopo appena dieci secondi con un pallonetto di Mbappé che chiude un’azione strepitosa, poi al 27’ raddoppia Messi con un colpo da biliardo. Al 39’ tris di Hakimi con un bel diagonale e al 43’ arriva anche il sigillo di Neymar che calcia sul primo palo. L’asso brasiliano fa doppietta al 52’ con un ...

DiMarzio : Dopo la retrocessione in #Ligue2, l'incubo continua per il #SaintEtienne: al termine della 4^ giornata, i punti in… - Til1988 : RT @DiMarzio: Dopo la retrocessione in #Ligue2, l'incubo continua per il #SaintEtienne: al termine della 4^ giornata, i punti in classifica… - The_Sandokan : RT @DiMarzio: Dopo la retrocessione in #Ligue2, l'incubo continua per il #SaintEtienne: al termine della 4^ giornata, i punti in classifica… - Suliman60101207 : RT @DiMarzio: Dopo la retrocessione in #Ligue2, l'incubo continua per il #SaintEtienne: al termine della 4^ giornata, i punti in classifica… - DiMarzio : Dopo la retrocessione in #Ligue2, l'incubo continua per il #SaintEtienne: al termine della 4^ giornata, i punti in… -