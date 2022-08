Liga LIVE: Elche-Almeria 0-0, poi e Girona-Getafe chiude la seconda giornata (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo i successi di Real Madrid e Barcellona e il k.o. dell'Atletico Madrid, la seconda giornata di Liga si chiude con Elche-Almeria e Girona-Getafe.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo i successi di Real Madrid e Barcellona e il k.o. dell'Atletico Madrid, ladisicon....

sportli26181512 : Liga LIVE dalle 20: Elche-Almeria e Girona-Getafe chiudono la seconda giornata: Dopo i successi di Real Madrid e Ba… - infoitsport : Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score 2^ giornata (20-21 agosto) - tursaiwin : @enrikopinna @Gazzetta_it In premier. Qui no. Sono COGLIONI. Potrebbero innovarsi e farci sentire live le comunicaz… - zazoomblog : Liga LIVE: crolla Gattuso a Bilbao. LIVE: Atletico-Villarreal 0-1. Poi Real Sociedad-Barcellona - #LIVE: #crolla… - sportmediaset : Flop Atletico in casa con il Villarreal, cade anche il Valencia | Barça LIVE #liga -