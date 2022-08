Libero: i tifosi del Napoli cambino idea su De Laurentiis che ha dato una lezione al calcio italiano (Di lunedì 22 agosto 2022) È bello leggere i giornali non napoletani. Ovviamente per loro è inconcepibile tutto quel che siamo stati costretti a sorbirci a Napoli quest’estate (e non solo). I rancori della tifoseria napoletana nei confronti del presidente De Laurentiis vengono da lontano e hanno radici profonde, ma non è mai troppo tardi per cambiare idea. Dovrebbero farlo ora e non per le due vittorie del Napoli che, per quanto convincenti, non valgono alcun trofeo, ma perché il mercato messo in atto dal presidente è una lezione al calcio italiano. Ricorda ad un movimento povero di soldi che si possono fare ottime squadre seguendo una strategia precisa che, in questo caso, era basata sul taglio degli ingaggi pesanti che corrispondevano ai totem del vecchio corso, Insigne, Mertens e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) È bello leggere i giornali non napoletani. Ovviamente per loro è inconcepibile tutto quel che siamo stati costretti a sorbirci aquest’estate (e non solo). I rancori della tifoseria napoletana nei confronti del presidente Devengono da lontano e hanno radici profonde, ma non è mai troppo tardi per cambiare. Dovrebbero farlo ora e non per le due vittorie delche, per quanto convincenti, non valgono alcun trofeo, ma perché il mercato messo in atto dal presidente è unaal. Ricorda ad un movimento povero di soldi che si possono fare ottime squadre seguendo una strategia precisa che, in questo caso, era basata sul taglio degli ingaggi pesanti che corrispondevano ai totem del vecchio corso, Insigne, Mertens e ...

napolista : Libero: i tifosi del Napoli cambino idea su De Laurentiis che ha dato una lezione al calcio italiano Ha ricordato… - frasc77 : RT @MammaUltra: Per capire.....gli A16 sono una nuova razza?....... ognuno è libero di esporre il proprio pensiero...... siamo tutti tifosi… - MammaUltra : Per capire.....gli A16 sono una nuova razza?....... ognuno è libero di esporre il proprio pensiero...... siamo tutt… - LalliVincenzo : RT @SaverioTolomeo: @pietroraffa Vorrei dei giornalisti serie, che siano imparziali e non tifosi. Capisco che purtroppo ciò non sia possibi… - laberty95 : - Anche Anza ha sempre fame - i tifosi del Giappone sono anche pochi ma si fan sentire, saranno le voci giovani - l… -