LG: arrivano gli Ultra PC da 14 e 16 pollici (Di lunedì 22 agosto 2022) Quest’oggi l’azienda LG ha annunciato l’arrivo in Europa dei computer portatili Ultra PC da 14 e 16 pollici I notebook LG (qui per maggiori info sull’azienda) della serie Gram, basati su Intel, si sono dimostrati piuttosto popolari nel segmento degli Ultrabook. Tuttavia, i suoi modelli Ultra PC sono costruiti con hardware AMD e, sebbene in passato sia stato presentato un modello da 13,3 pollici, l’azienda ha annunciato i nuovi modelli da 14 e 16 pollici. Entrambi i modelli sono basati su un processore Ryzen 5 5625U o Ryzen 7 5825U, costruito sui chip Barcelo di AMD. Questo purtroppo significa che caratteristiche come USB4, DDR5/LPDDR5 e supporto PCIe 4.0 sono fuori dalla finestra. Questo perché Barcelo è un aggiornamento di Cezanne, il che significa che entrambe le famiglie di CPU ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 agosto 2022) Quest’oggi l’azienda LG ha annunciato l’arrivo in Europa dei computer portatiliPC da 14 e 16I notebook LG (qui per maggiori info sull’azienda) della serie Gram, basati su Intel, si sono dimostrati piuttosto popolari nel segmento deglibook. Tuttavia, i suoi modelliPC sono costruiti con hardware AMD e, sebbene in passato sia stato presentato un modello da 13,3, l’azienda ha annunciato i nuovi modelli da 14 e 16. Entrambi i modelli sono basati su un processore Ryzen 5 5625U o Ryzen 7 5825U, costruito sui chip Barcelo di AMD. Questo purtroppo significa che caratteristiche come USB4, DDR5/LPDDR5 e supporto PCIe 4.0 sono fuori dalla finestra. Questo perché Barcelo è un aggiornamento di Cezanne, il che significa che entrambe le famiglie di CPU ...

tancredipalmeri : Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più ass… - Carlo10309 : RT @EsuleMazzini: Quello che gli amanti del cashless non arrivano a capire è che nel nord Europa il commercio al dettaglio è nelle mani di… - viva_ziaMimma : RT @EsuleMazzini: Quello che gli amanti del cashless non arrivano a capire è che nel nord Europa il commercio al dettaglio è nelle mani di… - Simona03567380 : No polemica ma spesso mi chiedo xkè x molti è così IMPORTANTE o BELLO andare in tendenza. Sarò una boomer ma noto… - JeanGab63523069 : RT @EsuleMazzini: Quello che gli amanti del cashless non arrivano a capire è che nel nord Europa il commercio al dettaglio è nelle mani di… -