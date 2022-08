L’ex protagonista di Uomini e Donne si sfoga sui social | Grande preoccupazione per la sua salute (Di lunedì 22 agosto 2022) Un’amatissima ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è tornata sui social con un lungo sfogo, nel quale ha raccontato in parte il suo passato tortuoso. Stiamo parlando di Teresa Cilia, che ormai 8 anni fa, nell’edizione 2014 del dating show di Maria De Filippi, sedeva sul trono in cerca dell’amore. Fortunatamente per L’ex tronista il principe azzurro è sceso per lei dalle famose scale dello studio e adesso Tereza Cilia e Salvatore Di Carlo sono marito e moglie. Quella in tv è stata una breve avventura con un lieto fine da sogno, ma non sempre le cose sono andate così bene nella vita della ex tronista. Il suo passato è segnato da momenti veramente difficili da superare per una ragazza molto giovane. Giovanissima ha perso il padre, un dolore così Grande che la segue ancora ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 agosto 2022) Un’amatissima exdi ‘’ è tornata suicon un lungo sfogo, nel quale ha raccontato in parte il suo passato tortuoso. Stiamo parlando di Teresa Cilia, che ormai 8 anni fa, nell’edizione 2014 del dating show di Maria De Filippi, sedeva sul trono in cerca dell’amore. Fortunatamente pertronista il principe azzurro è sceso per lei dalle famose scale dello studio e adesso Tereza Cilia e Salvatore Di Carlo sono marito e moglie. Quella in tv è stata una breve avventura con un lieto fine da sogno, ma non sempre le cose sono andate così bene nella vita della ex tronista. Il suo passato è segnato da momenti veramente difficili da superare per una ragazza molto giovane. Giovanissima ha perso il padre, un dolore cosìche la segue ancora ...

