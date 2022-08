Lewandowski si è preso il Barcellona: prima doppietta in Liga per il polacco (Di lunedì 22 agosto 2022) doppietta e vittoria, quale miglior regalo di compleanno poteva farsi Lewandowski con la maglia del Barcellona doppietta e vittoria, quale miglior regalo di compleanno poteva farsi Lewandowski con la maglia del Barcellona. Contro la Real Sociedad sono bastati appena 48 secondi al polacco per segnare il primo gol e portare in vantaggio i blaugrana. La doppietta ha spianato la strada alla vittoria finale. Lewandowski si è già caricato sulle spalle il Barcellona e Xavi applaude. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)e vittoria, quale miglior regalo di compleanno poteva farsicon la maglia dele vittoria, quale miglior regalo di compleanno poteva farsicon la maglia del. Contro la Real Sociedad sono bastati appena 48 secondi alper segnare il primo gol e portare in vantaggio i blaugrana. Laha spianato la strada alla vittoria finale.si è già caricato sulle spalle ile Xavi applaude. L'articolo proviene da Calcio News 24.

