Letta: “Prezzi amministrati per l’energia, è emergenza nazionale” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA – Una proposta in 5 punti per affrontare l’emergenza dell’aumento dei costi dell’energia: l’ha illustrata il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ospite di Radio 24. “E’ il tema principale della campagna elettorale, altrimenti ci troveremo con le aziende chiuse, disoccupazione e perdita di competitività”. “Uno: mettere – ha spiegato – a livello nazionale un tetto al prezzo dell’energia in Italia, introdurre un regime di Prezzi amministrati con il disallineamento tra i Prezzi del gas e delle rinnovabili. Consentirà a imprese e famiglie di avere un prezzo calmierato e non soffrire per questi aumenti. Due: nuovo contratto ‘luce sociale’ per piccole e medie imprese e famiglie. Tre: raddoppio dell’intensità del credito d’imposta per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA – Una proposta in 5 punti per affrontare l’dell’aumento dei costi del: l’ha illustrata il segretario del Partito Democratico, Enrico, ospite di Radio 24. “E’ il tema principale della campagna elettorale, altrimenti ci troveremo con le aziende chiuse, disoccupazione e perdita di competitività”. “Uno: mettere – ha spiegato – a livelloun tetto al prezzo delin Italia, introdurre un regime dicon il disallineamento tra idel gas e delle rinnovabili. Consentirà a imprese e famiglie di avere un prezzo calmierato e non soffrire per questi aumenti. Due: nuovo contratto ‘luce sociale’ per piccole e medie imprese e famiglie. Tre: raddoppio dell’intensità del credito d’imposta per ...

repubblica : Gas, la corsa dei prezzi non si ferma: nuovi picchi sopra 270 euro. Letta: 'Tetto al prezzo dell'elettricità' - Lopinionista : Letta: 'Prezzi amministrati per l'energia, è emergenza nazionale' - Catanza003 : I prezzi fissi dei giacobini costrinsero il Direttorio a spedire Napoleone a saccheggiare l'Italia per sfamare la F… - karlkamus : RT @GaraviniG: MIGLIORI 2 Letta: “Serve tetto a prezzo energia” No veramente serve il “controllo dei prezzi” per #bollette che crescono a… - franki_kuka : Gas, la corsa dei prezzi non si ferma: nuovi picchi sopra 280 euro. Letta: 'Tetto al prezzo dell'elettricità'… -