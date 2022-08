Letta perde la bussola: “Viva le devianze”. Legnata della Meloni che “lo stende”in un video (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni pubblica su Fb un video per rispondere alle accuse surreali montate su sostanzialmente da Enrico Letta, alle quali si è accodata tutta la sinistra. La scelta di pubblicare il video -oscurato- dello stupro di Piacenza e la scelta di potenziare lo sport per i giovani qualora FdI vada la governo sono diventati un combattimento da Fr West. La canea del sinistrume ha sortito il grottesco effetto di condannare il video e non lo stupro in sé e colui che l’ha commesso. L’oggetto della crociata non è diventato lo stupratore ma la Meloni. E sullo sport in quanto strumento privilegiato per combattere le devianze giovanili -come abuso di alcol e droghe- , Letta ha risposto in modo grave: Sport, Enrico Letta dice : ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgiapubblica su Fb unper rispondere alle accuse surreali montate su sostanzialmente da Enrico, alle quali si è accodata tutta la sinistra. La scelta di pubblicare il-oscurato- dello stupro di Piacenza e la scelta di potenziare lo sport per i giovani qualora FdI vada la governo sono diventati un combattimento da Fr West. La canea del sinistrume ha sortito il grottesco effetto di condannare ile non lo stupro in sé e colui che l’ha commesso. L’oggettocrociata non è diventato lo stupratore ma la. E sullo sport in quanto strumento privilegiato per combattere legiovanili -come abuso di alcol e droghe- ,ha risposto in modo grave: Sport, Enricodice : ...

SecolodItalia1 : Letta perde la bussola: “Viva le devianze”. Legnata della Meloni che “lo stende”in un video - Incantatore_ : @LennyBusker3 @colvieux @EnricoLetta Ma loro non combattono la tua battaglia. Loro mirano a prendersi in castagna d… - chiara_tosi88 : @federicoton99 Io concordo assolutamente con te. Quello che tu hai elencato sono disagi psicologici da trattare com… - Presidenteluca : #Letta non perde occasione di pisciare fuori dal vaso rilanciando l’hastag #VivaLeDevianze. Se avesse capito che s… - ArgoTone : RT @linettitudine: Eh quanto sta correndo la narrazione (basata sul nulla) del CSX che perde perché diviso, Letta ha finito il suo ruolo e… -